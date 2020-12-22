أصله فرعوني.. تاريخ صناعة «الكحل» في مصر

كحل فرعوني



صناعة الكحل



مكانة الكحل عند الفراعنة



فوائد الكحل الطبية



طريقة استخدام الكحل:



كانت المرأة في الحضارة المصرية القديمة تهتم بزينتها، تحرص على اقتناء أدوات تجميل، كما برعت في مكياج العين ورسمها بطريقة مميزة وساحرة، وكان الكحل أحد أهم أدوات الزينة لديهن، غير أن بداية استخدامه لم تقتصر على النساء فقط، فما قصته؟كان الكحل من "المعجون الأسود" أهم أدوات التجميل لدى السيدات، تميزت الملكات برسم العين بالكحل التي أظهرت مدى جمالهن، ومازل الكحل موجودا حتى الآن.يعد الكحل من أقدم مواد التجميل في الحضارات القديمة، يستخدم لتحديد العين أو تلوين الرموش، اخترعه قدماء المصريين في3500 – 4000 قبل الميلاد وظهرت بالآثار المصرية عيون الآلهة رع محددة بشكل مذهل، كما استخدم لتزيين عيون الفراعنة.يصنع الكحل بخلط السخام "الفحم" مع معدن يسمى غالينا ينتج عنه معجون أسود، وظهرت عيون بعض الفراعنة مزينة بالكحل الأخضر وهو نتيجة اضافة المرمر مع الخليط السابق، واعتقدت نساء الفراعنة أن المرمر قدم لهن من الآلهة حتحور آلهة الحب) مع الغالينا، ويحوي أيضًا أكسيد النحاس والسيليكون والتلك وبودرة قشور اللوز ودهون بعض الحيوانات مثل البقر.جذب الآخرين بالعيون المتكحلة وظلال العين التى كانت تتميز بها المرأة الفرعونية حيث كانت تستخدمها المرأة لجعل عيونها واسعة وجميلة وجذابة.كان المصريون القدماء يصرون على وضع الكحل السميك لأنه يحتوي على نسبة من الرصاص بها "نيتريك أكسيد"،ولم يكن معروفًا أضراره وقتها، لكن فوائده أنه مضاد للبكتيريا ويعكس أشعة الشمس، ويمنع الإصابة بالدمامل، علاج بديل عن نظارات الشمس، ومع استمرار الاستخدام اكتشفوا أن بعض أمراض العين شفيت بسببه.كان الكحل يزين العين بواسطة عود صغير من الخشب أو العظم أو العاج، بوضع طرفه في مادة دهنية، ثم غمسه في مسحوق الكحل، والتكحل بكامل العين مع سحب خط لأعلى.