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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:38 م
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الثلاثاء تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية من بين 1636 عينة تم إجراؤها.

وأفاد بيان للوزارة - نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - بأنه في غضون 24 ساعة، تعافى 83 شخصا من الفيروس، وتم الإبلاغ عن وفاة 16 شخصا.

وأشار البيان إلى أنه تم اختبار ما لا يقل عن 184 ألفا و235 شخصا حتى الآن في المختبرات الحكومية، ولا يزال هناك 8 آلاف و490 حالة نشطة معروفة في البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في أفغانستان 51 ألفا و89 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 2105 حالات، وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 39 ألفا و784 حالة.

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