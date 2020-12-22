بولندا تسجل 7192 إصابة جديدة و307 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 7192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و214 ألفًا و525 حالة.وأضحت الوزارة - حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 309 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 25 ألفًا و783 حالة، كما أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 954 ألفًا و272 شخصًا، وذلك بعدما تعافي 8255 شخصًا.