سارة خليف تكتب: قانون مدني لله

زواج التجربة، مصطلح خرج علينا منذ أيام عنوانا لمبادرة تطالب بإقران عقد الجواز الشرعي بعقد مدني قانوني، كملحق لعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية، التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، مستنداَ فى ذلك على القائمة، التى هى عبارة عن قائمة توثيق لملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك، وبكل تأكيد هوجم صاحب المبادرة أنه مزدري للقدسية الزوجية، إلى أن يثبت العكس، غير مدركين أن هذه المبادرة لن تكون الأولى والأخيرة، فعلى فترات متقطعة تظهر بين الحين والآخر دعوات تطالب بحدوث تغيير منها ما قد ينجح ويضع بصمته، ومنها ما قد يفشل، ولن تنتهي المحاولات طالما لم تتساوى كفتي الميزان.ولم لا؟ فمن حيث قانونية هذا الزواج فهو زواج عادي جدًا، ملحق به عقد مدني لتوثيق شروط الطرفين، الذي لا جديد فيه، لأن خلف قسيمة الزواج العادية، يوجد بند شروط إضافية، فأين الإضافة؟! فلماذا هوجمت المبادرة، رغم أنها لم تغير فى الأمر شىء؟ ولا يوجد عيب في التجربة فالتجربة خير دليل، حتى أن صاحب المبادرة قرر المواجهة، وأن يبادر بنفسه، وكأنه يبادر لأحد التجارب السريرية لمصل الفيروس المستجد، فإذا قررنا بأن نقتنع بفكرة زواج التجربة، على سبيل أن العقد الملحق سيجعل الطرفين أكثر مصارحة في ما يخص قدراتهم تجاه مسئولية الزواج، سنجد أن المبادرة لا معنى لها من الأساس، وكان الأولى عليه أن يقوم بالحث على إلغاء القايمة للحد من قيود وأعباء الزواج الخاطئة، فضلًا عن محاولة طرح نصف مقترح، كمقترح زواج التجربة الذي يعادل نصف شرعي نصف مدني.والحقيقة يجب علينا - كدولة ومجتمع، أن نخرج من نفق التلفيات الفكرية، إلى قانون مدني مستنير، كون ذلك أهم قيم المواطنة من الأساس، إن قدرتنا فى التعامل مع فكرة قانون مدني تتقاطع بين النظرية والتطبيق، إلا أن التطبيق بات حتميًا، وأصبح من الضروري تطوير المنهجيات المتبعة في الزواج، لتتناسب مع تحور الحياة، فليس من المنطق أن يتداين الآباء بسبب ورقة لا قيمة لها تسمى بالقائمة، التى عادة ما تكون سببًا للطلاق، وإهدار لموارد في مقابل العاهات والتقاليد، فضلا عن خوضهما تجربة الحياة نفسها، ليتولد الود بينهم من خلال التجربة، وليتعلموا المعنى الحقيقي للزواج.وأخيرا، إن هناك دولًا كثيرة تتعامل بالقانون المدني، ولن يعيبنا - آجلا أم عاجلا - أن نفعل ذلك، وبات ضروريًا أن تكون جميع القوانين الإجتماعية قوانين مدنية، لأنها فى الأساس يتم وضعها لتنظيم العلاقات بين الأفراد وبعضها، فالتغيير الإجتماعي يتطلب أكثر من خلق توجهات داعمة وزيادة فى الوعي، فالناس لا تعيش في جزر منعزلة، ولكنهم يكونون معًا نظامًا قانونيًا مستقلًا يختص بالشئون الاجتماعية، مبنيًا على اتفاقيات ضمنية للسلوك.