رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سارة خليف تكتب: قانون مدني لله

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:35 م
سارة خليف
سارة خليف
طباعة
زواج التجربة، مصطلح خرج علينا منذ أيام عنوانا لمبادرة تطالب بإقران عقد الجواز الشرعي بعقد مدني قانوني، كملحق لعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية، التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، مستنداَ فى ذلك على القائمة، التى هى عبارة عن قائمة توثيق لملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك، وبكل تأكيد هوجم صاحب المبادرة أنه مزدري للقدسية الزوجية، إلى أن يثبت العكس، غير مدركين أن هذه المبادرة لن تكون الأولى والأخيرة، فعلى فترات متقطعة تظهر بين الحين والآخر دعوات تطالب بحدوث تغيير منها ما قد ينجح ويضع بصمته، ومنها ما قد يفشل، ولن تنتهي المحاولات طالما لم تتساوى كفتي الميزان.

ولم لا؟ فمن حيث قانونية هذا الزواج فهو زواج عادي جدًا، ملحق به عقد مدني لتوثيق شروط الطرفين، الذي لا جديد فيه، لأن خلف قسيمة الزواج العادية، يوجد بند شروط إضافية، فأين الإضافة؟! فلماذا هوجمت المبادرة، رغم أنها لم تغير فى الأمر شىء؟ ولا يوجد عيب في التجربة فالتجربة خير دليل، حتى أن صاحب المبادرة قرر المواجهة، وأن يبادر بنفسه، وكأنه يبادر لأحد التجارب السريرية لمصل الفيروس المستجد، فإذا قررنا بأن نقتنع بفكرة زواج التجربة، على سبيل أن العقد الملحق سيجعل الطرفين أكثر مصارحة في ما يخص قدراتهم تجاه مسئولية الزواج، سنجد أن المبادرة لا معنى لها من الأساس، وكان الأولى عليه أن يقوم بالحث على إلغاء القايمة للحد من قيود وأعباء الزواج الخاطئة، فضلًا عن محاولة طرح نصف مقترح، كمقترح زواج التجربة الذي يعادل نصف شرعي نصف مدني.

والحقيقة يجب علينا - كدولة ومجتمع، أن نخرج من نفق التلفيات الفكرية، إلى قانون مدني مستنير، كون ذلك أهم قيم المواطنة من الأساس، إن قدرتنا فى التعامل مع فكرة قانون مدني تتقاطع بين النظرية والتطبيق، إلا أن التطبيق بات حتميًا، وأصبح من الضروري تطوير المنهجيات المتبعة في الزواج، لتتناسب مع تحور الحياة، فليس من المنطق أن يتداين الآباء بسبب ورقة لا قيمة لها تسمى بالقائمة، التى عادة ما تكون سببًا للطلاق، وإهدار لموارد في مقابل العاهات والتقاليد، فضلا عن خوضهما تجربة الحياة نفسها، ليتولد الود بينهم من خلال التجربة، وليتعلموا المعنى الحقيقي للزواج.

وأخيرا، إن هناك دولًا كثيرة تتعامل بالقانون المدني، ولن يعيبنا - آجلا أم عاجلا - أن نفعل ذلك، وبات ضروريًا أن تكون جميع القوانين الإجتماعية قوانين مدنية، لأنها فى الأساس يتم وضعها لتنظيم العلاقات بين الأفراد وبعضها، فالتغيير الإجتماعي يتطلب أكثر من خلق توجهات داعمة وزيادة فى الوعي، فالناس لا تعيش في جزر منعزلة، ولكنهم يكونون معًا نظامًا قانونيًا مستقلًا يختص بالشئون الاجتماعية، مبنيًا على اتفاقيات ضمنية للسلوك.

موضوعات متعلقة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

الصور

image description

تطوير مدخل قرية نزة قرار بمنفلوط بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

ضبط 5 أطنان زيوت منتهية الصلاحية و21 ألف زجاجة مجهولة المصدر بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد دورات ترجمة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

«التكاليف الغارقة».. القردة تشبه البشر

لبنانية تفوز بجائزة «لوريال اليونسكو» للنساء في مجال العلوم

عودة سفينة البحث العلمى الصينية «تانسوه-2» بعد رحلة استكشافية

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

في 2020.. «الثقافة» تنتج 325 عرضا مسرحيا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا

«وداع الكبار».. زبيدة عطا: الإهمال تسبب في وفاة فتحي غانم (حوار)

لقاءات أدبية ومحاضرات بثقافة أسيوط

السبت.. جاليرى بيكاسو ايست يفتتح معرضى لـ منير اسكندر وسيد سعد الدين