صعود المؤشر الرئيسي للبورصة في منتصف تعاملات اليوم
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:32 م
اكرم عمرانطباعة
أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 50 شركة مقيدة لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 5%، على خلفية الهبوط الذي أصاب السوق بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بالتراجعات الحادة التي حدثت أمس.
من ناحية أخرى ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30 » نحو الصعود مرة أخرى في منتصف التعاملات، ليرتفع بنسبة 0.66%، تعادل 70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10652 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 69 شركة، وارتفاع 40 سهمًا، فيما استقر 56 سهمًا.
وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.19% عند مستوى 2847 نقطة، وهبط «إيجي إكس 70» بنسبة 0.64 % عند مستوى 1946.14 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 433.7 مليون جنيه، من خلال 221.63 مليون سهم عبر 16.95 ألف صفقة.
من ناحية أخرى ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30 » نحو الصعود مرة أخرى في منتصف التعاملات، ليرتفع بنسبة 0.66%، تعادل 70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10652 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 69 شركة، وارتفاع 40 سهمًا، فيما استقر 56 سهمًا.
وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.19% عند مستوى 2847 نقطة، وهبط «إيجي إكس 70» بنسبة 0.64 % عند مستوى 1946.14 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 433.7 مليون جنيه، من خلال 221.63 مليون سهم عبر 16.95 ألف صفقة.