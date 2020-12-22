صعود المؤشر الرئيسي للبورصة في منتصف تعاملات اليوم

أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 50 شركة مقيدة لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 5%، على خلفية الهبوط الذي أصاب السوق بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بالتراجعات الحادة التي حدثت أمس.من ناحية أخرى ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30 » نحو الصعود مرة أخرى في منتصف التعاملات، ليرتفع بنسبة 0.66%، تعادل 70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10652 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 69 شركة، وارتفاع 40 سهمًا، فيما استقر 56 سهمًا.وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.19% عند مستوى 2847 نقطة، وهبط «إيجي إكس 70» بنسبة 0.64 % عند مستوى 1946.14 نقطة.وبلغت قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 433.7 مليون جنيه، من خلال 221.63 مليون سهم عبر 16.95 ألف صفقة.