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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القباج» من المنيا: اهتمام خاص من الرئيس بتحسين مستوى معيشة المصريين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:28 م
القباج
القباج
المنيا ـ على حسين
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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن هناك اهتماما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة وتعليمات رئيس الوزراء منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة منذ عام ونصف أو عامين تكليفه لمؤسسات الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة الأسر والمجتمعات المحلية سواء الأسر الأفقر أو القريبة من الفقر وعلى رعاية القرى الأكثر احتياجا.

وأضافت القباج أن هناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية وتوجيهات من الحكومة ورئيس الوزراء بتنمية الريف المصري وتحسين مؤشرات التنمية فيه وليس فقط الريف المصري بل القرى والعزب والنجوع إداركا أن ثمار التنمية يجب أن تبدأ من خلال تنمية هذه المجتمعات.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمحافظة المنيا حيث كان في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة لافتتاح مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن مركز أبو قرقاص.

وستقوم الوزيرتان بتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلية، في احتفالية تقام بمركز المؤتمرات بمدينة المنيا الجديدة، تتضمن عرض لفكرة ومراحل المشروع ثم كلمة لوزيرة البيئة عن أهمية المشروع وفوائده البيئية ثم يعقبها زيارة تفقدية لموقع تنفيذ المشروع بقرية بني حسن بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة.

يذكر مشروع وحدات البيوجاز يتم تنفيذه بقرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص ويضم 100 وحدة لإنتاج الطاقة البديلة النظيفة ويأتي ضمن مشروع توفير وظائف لائقة للشباب ويقوم بتمويله الجانب الكندي.

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