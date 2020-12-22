سلالة كورونا الجديدة ولقاح الصين في عيون «مُداوي القلوب» (فيديو)

«متزعلوش».. عبارة تلازم دومًا منشورات الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. رسائله لم تقتصر على القلوب التي يُداويها؛ فأبحر معنا في رحلة في كواليس فيروس كورونا، سلالته الجديدة، اللقاح الصيني الذي استوردته مصر.. فتح قلبه لـ«الدستور» في لقاء عبر تقنية البث المباشر على صفحة الجريدة عبر منصة «فيسبوك».«عندي تفاؤل بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ـ التي يقال أنها أكثر انتشارًا ـ ليست أكثر شراسة، فزيادته لا تستدعي القلق، ففي تخيلي أن فيروس القلق والفزع والهلع، سيكون تأثيره أكثر ضررًا من كوفيد 19، لدي أمل أن تكون هذه السلالة الجديدة هي بداية النهاية لكورونا، لأن أحيانًا التحور يُضعف الفيروس، وهذا رأي المتخصصين في البيولوجي».لا يؤيد استشارى القلب وجهة النظر التي تقول إن مصر في ذروة الفيروس الآن، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة تعالج في المنزل بخلاف الأعداد المُعلنة، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، وأن الكمامة هي صمام الأمان الأول، إضافة للتباعد، وتطهير الأيدي باستمرار، وأي شيء آخر يُقال فهو ما يزال طور الدراسة.وبالنسبة للقاح الصيني، قال «شعبان» إنه يشعر بارتياح تجاهه، مُرجعًا تفاءله كون اللقاح جرى عمله بالتكنولوجيا التقليدية التي تُشبه التطعيمات، بأن تكون اللقاحات عبارة عن فيروسات تم إضعافها أو قتلها، أما اللقاح الصيني فلكي يضمنوا عدم وجود أي خطأ، فاستخدموا فيروسات ميتة ليس لها قدرة على العدوى، غير أن لديها القدرة على تحفيز الجهاز المناعي للجسم، مشبهًا ما يحدث داخل الإنسان بالحرب، وأن الفيروس كالعدو الذي سوف يُباغتك إن لم تكن قواتك في حالة جاهزية، لكن في حالة معرفتك لعدوك وتجهيزك لصفوفك قبل دخول العدو، فستكون الاستجابة أسرع ورد الفعل كذلك، وهذا سوف ينعكس على النتيجة بالتأكيد، وستكون الغلبّة للجسم البشري.«يقولون إن نسبة النجاح 86 %؛ وهذا جيد جدًا، خاصة وأن هذه النسبة تتحدث عن المرضى الذين يُعانون من أعراض حادة، أما الذين تكون حالتهم أفضل؛ فتكون نسبة النجاح أكثر من ذلك، وقد تصل إلى 100%» يقول الطبيب، مؤكدًا أن هناك 14 لقاح للفيروس كورونا الآن.يرفض الرجل حالة الجدل حول لقاح الصين، مضيفًا: لا نريد الشائعات حول اللقاح، فاللقاح أثق فيه جدًا، ولدينا قيادة سياسية قلبها على الوطن، ولن تأتِ بلقاح دون أن تتأكد من فعاليته، والرئيس عبد الفتاح السيسي يُسابق الزمن لبناء مصر حديثة، ويُريد أن ينتهي هذا الوباء سريعًا من أجل استكمال المشروعات الكثيرة التي تجري، والتي تأخر بعضها بسبب كورونا.. لذلك أقول إنه يُريد أفضل لقاح، ولا يختار لشعبه سوى الذي يرضاه لنفسه.«هي مباراة مفتوحة لكل اللقاحات، ووجود أكثر من لقاح هو أمر جيد، ومن يثبت أنه الأفضل سوف نتبعه، وهناك من يتساءل عن إمكانية أن نأخذه مرة جديدة، وأقوله له نعم قد يحدث، لكن الآن ليس لدينا رفاهية الاختيار، والمتاح لنا هو اللقاح الصيني، وبالنسبة للقاحات الأخرى مثل اللقاح الأمريكي، فبالتأكيد سوف يُعطونها لمواطنيهم أولًا ثم يبدأوا في تصديره.. الآن أمامك لقاح متاح (الصيني) ستأخذه أم تقول لا!.. حتى لو نسبة نجاحها 50 %، أنا سأخذها.. ومستعد أن أكون أول من يتلقحوا بهذا اللقاح» ـ يقول عميد معهد القلب السابق.شاهد المزيد في الفيديو التالي: