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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 5 أطنان زيوت منتهية الصلاحية و21 ألف زجاجة مجهولة المصدر بأسيوط

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:26 م
زيوت منتهية الصلاحية
زيوت منتهية الصلاحية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط 3 طن مكسبات طعم منتهية الصلاحية و21 ألف زجاجة عصير و2 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة رقابية مكبرة.

جاء ذلك برئاسة هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط وعضوية مدير مديرية التموين وعدد من مفتشي مديرية التموين ومفتشي الأغذية واستهدفت بعض مصانع المدينة الصناعية بمركز ساحل سليم وذلك في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق بمحافظة أسيوط ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين.

حيث تمكنت الحملة من ضبط حوالي ٤ طن زيت طعام داخل مصنع لإنتاج الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة لعدد حوالي ٥٠٠ جركن زيت بلاستيك مستعمل غير مصرح بإستخدامه لعدم صلاحيته وخطورته علي صحة المواطنين حيث يتم إعادة تعبئته مرة أخري عقب غسله بمادة الصودا الكاوية مما يؤدي لتفاعلها كيميائيا مع البلاستيك وتكوين مواد مسرطنة كما تم ضبط حوالي ٢ طن زيوت ومكسبات طعم صناعية داخل مصنع مقرمشات وكاراتية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وعدد حوالي ٣ طن مكسبات طعم ولون داخل مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة لعدد حوالي ٢١ ألف زجاجة عصير أحجام مختلفة غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية لإحتوائها علي مكونات ونكهات صناعية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي جميع الكميات المضبوطة وإعداد المحاضر اللازمة وتم قيدها بأرقام ١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢ جنح أمن دولة طوارئ مركز ساحل سليم للعرض علي النيابة العامة.

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