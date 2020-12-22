وعد بحل أزمة «الفيديوهات» بجمرك الإسكندرية مع جميع الجهات

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الأزمة التي أثيرت بجمرك الإسكندرية بالنافذة وشركة «MTS»، والفيديوهات التي أرسلت للمسؤولين بوزارة المالية، تم الوعد بإيجاد حلول لها.وأشارت الشعبة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن عبد العال علي عبد العال رئيس لجنة الضرائب والجمارك، التقى بالدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، وتم عقد اجتماع موسع مع المختصين، بحضور رئيس ونائب شعبة مستخلصي الجمارك.وقال «عبد العال»، أنه تم استعراض كافة المشاكل التي واجهت المتعاملين مع الشركة بمنتهى الموضوعية التي لم سبق لها مثيل من قبل من أي مسئول وبقمة من الشفافية والتفهم للوضع، مضيفا أن مساعد وزير الماليه أكدت على أنها ستقوم بحل جميع المشاكل والصعوبات التي تم مناقشتها بالإجتماع سواء كانت من الشركة أو الجمارك او الجهات الرقابية.الجدير بالذكر، أن الازمه بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تضرر الكثيرين من العاملين في قطاع النقل الدولي واللوجستيات، فيما جاءت مشاركه الشعبة ممثلة في رئيس لجنة الجمارك والضرائب نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الشعبة في كل مشاكل الأعضاء، في الوقت الذي فوجئوا بعدم استعداد شركة «ام تي سي» للقيام بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وخاصة في ميناء الإسكندرية والذي يضم أكثر من 70٪ من تجارة مصر.