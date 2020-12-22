قرد البابون يكشف شريك تجاري غامض للفراعنة

أكدت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، أنه وفقا للنصوص المصرية القديمة فإن مملكة بونت كانت في مكان ما جنوب وشرق مصر، مكان يمكن الوصول إليه عن طريق البر أو البحر، لسوء الحظ، هناك منطقة كبيرة تلبي هذا الوصف، بدءًا من شبه الجزيرة العربية إلى شمال شرق الصومال وجنوب السودان وشمال إثيوبيا أو إريتريا، حتى يومنا هذا، لا أحد يعرف مكان بونت.وتابعت أن العثور على بقايا مومياء محنطة لقرد البابون قد تكشف غموض الشريك التجاري الغامض والأكثر قيمة لمصر القديمة، والذي يعد بمثابة من أهم حلقات تاريخ مصر الفرعوني.وأدرك ناثانيال دوميني، عالم الرئيسيات وأستاذ الأنثروبولوجيا في كلية دارتموث في نيو هامبشاير، أنه قد تكون هناك طريقة لتضييق نطاق البحث عن موقع بونت، وذلك لأن قرود البابون لم يكن موطنها مصر لكن المصريين القدماء استوردوها وحنطوها لعدة قرون.وفي بعض المعابد والمدافن، هناك المئات من مومياوات قرد البابون، ويبدو أن الكثير منهم عاشوا حياة طويلة في الأسر كحيوانات أليفة أو حيوانات خدمة تم تصويرهم في بعض لوحات القبور على أنهم "كلاب بوليسية"، مما يساعد السلطات في مطاردة اللصوص.وربما تم الاحتفاظ بالآخرين كجزء من عبادة الإله تحوت، الذي كان يصور أحيانًا على أنه رأس قرد.وقال دوميني: "كشفت كتابات المصريون استيراد قرد البابون من بونت"، وهذا يعني أنه إذا أمكن تحديد موطن قردة البابون، فسوف يقود دوميني وزملاؤه إلى بونت.وأكدت المجلة أنه لتتبع أصول قرود البابون، نظر دوميني وزملاؤه في مستويات الاختلافات الخاصة من السترونشيوم والأكسجين في أنسجة الحيوانات.وتوجد الاختلافات الجزئية، المسماة بالنظائر، في التربة والمياه، وهي تختلف من مكان إلى آخر.وتحتوي الأنسجة المختلفة للحيوانات على سجل لأماكن نشأتها في أوقات مختلفة من حياتها.على سبيل المثال، يتشكل مينا الأسنان في أول سنة إلى ثلاث سنوات من حياة قرد البابون، لذلك يمكن أن يكشف الأكسجين ونظائر السترونتيوم في الميناء عن مكان ولادة البابو، كما أن الشعر، من ناحية أخرى، يحتفظ بسجل للأشهر القليلة الماضية من حياة الحيوان.وقام الباحثون أولًا بتحليل مستويات السترونشيوم والأكسجين من 155 قردًا حديثًا في 77 موقعًا مختلفًا لإنشاء خريطة جزيئية لما تبدو عليه هذه المستويات في مناطق مختلفة، ثم قاموا بتحليل مومياءات من البابون من عصر الدولة الحديثة (1520 قبل الميلاد إلى 1075 قبل الميلاد) وخمسة من العصر البطلمي (بعد 332 قبل الميلاد).ووجدوا أن قرود البابون في عصر الدولة الحديثة وُلدت خارج مصر، في المنطقة التي تُعرف اليوم بإريتريا وإثيوبيا والصومال، ولا تشترك أي منها في حدود مع مصر.وقال دوميني إن هذا يشير إلى أن البحارة المصريين كانوا بحارة مؤهلين تمامًا، وقادرين على اجتياز البحر الأحمر.وتابع: "كان بونت موجودًا في منطقة جنوب البحر الأحمر، ومن المحتمل جدًا على سواحل إريتريا وأرض الصومال".