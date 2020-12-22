ألمانيا: محتالون يبيعون «لقاح كورونا» وهمي عبر الهاتف

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بون بغرب البلاد أن مجموعة من المحتالين حاولوا الاستفادة من ترقب لقاح فيروس كورونا المستجد، وجني الأموال من خلال بيع وهمي للقاح عبر الهاتف.وأوضحت الشرطة اليوم الثلاثاء أن الواقعة حدثت بعد ظهر أمس الاثنين، عندما اتصل محتالون هاتفيا بسيدة عجوز وعرفوا أنفسهم على أنهم موظفون بإحدى شركات اللقاحات المعروفة، وقدموا لها عرضا بـ "أول حزمة لقاح كورونا " بسعر ستة آلاف يورو، إلا أن السيدة 64 عاما أدركت الحيلة وأبلغت الشرطة.وعندما حضر المحتال إلى منزل السيدة لأخذ المال، ألقت الشرطة القبض عليه.يشار إلى أن المحتالين زعموا أنه يتم جمع المال أولا، ثم إرسال اللقاح في وقت لاحق عبر البريد.وبحسب بيانات المحققين في مدينة بون بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، حدثت محاولات مماثلة.وأعلنت الشرطة بشكل صريح أنه ليس هناك بيع للقاح كورونا عبر الهاتف.