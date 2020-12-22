«القاهرة»: إدراج المركز التكنولوجي المتنقل بمصر الجديدة قريبا

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إنه خلال الأيام المقبلة سيتم إدراج خدمة المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة.وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن المركز التكنولوجي يقدم خدمات للمواطنين مميزة عن طريق إيصال الخدمات للمنازل.وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن المركز التكنولوجي سيوفر الوقت والجهد على المواطنين من استصدار تراخيص بناء وتصالح في الأبنية وكافة الخدمات التي يقوم بتقديمها المركز التكنولوجي العادي.وأكد صابر أن اللواء خالد عبدالعال يتابع ملف المركز التكنولوجي المتنقل وإدراجه بأحياء محافظة القاهرة.يذكر أن المركز التكنولوجي المتنقل عبارة عن حافلة متنقلة مجهزة بأجهزة الكمبيوتر وبها موظفون يعملون تابعون للأحياء يقدمون الخدمات وتوصليها للمنازل في بعض الأحيان.