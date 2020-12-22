يعني إيه موهبة؟



خلينا مع الموهبة، إيه رأيك نستخدم بدالها كلمة زي "قدرات"، أو "إمكانيات"، هـ تفرق؟ يوووووه تفرق كتير، لـ إنه القدرات والإمكانيات، أمور نسبية يمكن قياسها، كما أنه من الطبيعي إننا نفهم، إنها بـ تزيد وتقل بـ فعل متغيرات الحياة.

خلينا في الكورة، يقول لك اللاعب دا موهوب، ماشي، ترجمها لي لـ حاجات أقدر أقيسها، مثلا

بـ ينطق الكورة 500 مرة؟ طيب ما فيه فيديوهات بـ نشوفها، لـ شباب وبنات وسيدات، بـ ينطقوا الكورة فترة طويلة من الزمن، هل دول "موهوبين"؟

بـ يعرف يراوغ؟يراوغ مين؟ إمتى؟ فين؟ ليه؟

سريع؟ ليه أسرع عداء في العالم ما يلعبش كورة؟ (بـ المناسبة، حاولوا مرة مع عداء جامايكي اسمه بولت، والتجربة فشلت بـ الثلث).



ما نسميه "الموهبة"، بـ نعبر بيه عن قدرات معينة في سياق معين، لكن الكلمة نفسها، بـ تخلينا نفكر وكـ إن القدرات دي "فطرية"، بـ التالي بـ نفترض إنها "ثابتة"، وبـ نعزو ليها أداء اللاعب عبر مسيرته، إنما هي مش كدا.



هو كل واحد فينا، بـ يتولد وعنده "إمكانيات" معينة، أو خلينا نقول "قدرات" معينة، في الكورة وفي غير الكورة، طبيعي إن هذه الإمكانيات والقدرات تختلف من شخص لـ شخص، بـ التالي، فيه ناس عندها إمكانيات تلعب كرة قدم، وناس ما عندهاش.

الإمكانيات دي عضلية وعصبية وذهنية و... إلخ، لما الأولاد بـ يكونوا صغيرين، فيه قدرات كتير كتير مطلوبة في عالم كرة القدم، بـ تكون لسه ما نضجتش عندهم جميعًا، زي التحرك بـ دون كرة، زي الوعي التكتيكي، زي القدرات البدنية والتحمل، حاجات كتير مطلوبة، بس صعب تقيسها عند طفل تسع سنين مثلا.



بـ التالي، بـ يكون التركيز في المراحل دي، على قدرات وإمكانيات الأطفال، في التعامل المباشر مع الكرة، التنطيق والمراوغة والتسديد والسرعة بـ الكرة، ولو القدرات دي واضحة عند طفل أو صبي، بـ نقول عليه "موهوب".

ماشي، لما بـ يبدأ الطفل دا في النمو، لازم يحصل معاه شغل كتير، لـ تنمية القدرات دي والمحافظة عليها، كمان بـ يبدأ الفرز من ناحية تانية، على القدرات الأخرى، اللي مش بـ تبان وهو صغير.



لاعب زي ميسي، تفتكر لو كان في حرس الحدود، كان بقى ميسي؟ أي السؤال بـ صيغة تانية: كان بقى عنده قدرات ميسي اللي بـ نشوفها؟ أكيد لأ، شيكابالا وهو 17 سنة، ماكانش يقل حاجة عن ميسي، إبراهيم المصري مايقلش حاجة عن ميسي، حازم إمام مايقلش حاجة عن ميسي، طبعًا الخطيب أفضل من ميسي.



لاعيبة كتير وهي في الناشئين، ماتقلش حاجة عن ميسي، إنما الشغل اللي اتعمل مع ميسي في برشلونة، والاهتمام بيه من وهو طفل، ثم استجابته هو لـ هذا الاهتمام، لـ إنك ممكن جدًا تهتم بـ طفل، بس هو لا يستجيب، لـ سمات شخصية بقى ذهنية اجتماعية ثقافية، فـ ما يتحققش المردود المطلوب.



هي عملية شديدة التعقيد، لا يمكن تفسيرها فقط بـ"الموهبة"، ونعني بها الإمكانيات اللي مولود بيها، ولا تفسرها فقط بـ الاهتمام، إنما لازم يتضافر فيها عناصر كتير، تمرينات موجهة، تغذية سليمة، عناية ذهنية، رعاية صحية وبدنية، تنظيم النوم ومواعيده، ... إلخ إلخ.



لو أخل عنصر واحد فيها، باظت العملية كلها، ودا اللي بـ يخلي نجاحها أمر نادر الحدوث.



محمد صلاح مثلا، هل هو "موهوب"؟ السؤال دا محير ناس كتير، وتحس أغلب جمهور الكورة، خصوصًا المصريين، في نفسهم شيء من صلاح، أصلك ما تحسوش "موهوب". ما قدمش حاجة كدا، تخليك تقول أيوه هو دا، إنما الواقع إنه في نادي من أكبر أندية العالم، مش بس في النادي، دا النجم الأول في النادي كمان، هداف الدوري الإنجليزي سنتين، بطل الدوري الإنجليزي، بطل الشامبيونز لييج، بطل كاس العالم لـ الأندية، إنما برضه يا أخي، ما تحسوش "موهوب".



دا ليه؟ لـ إنه بـ بساطة كلمة "الموهبة" اللعينة دي، مرتبطة عندنا بـ الإمكانيات والقدرات البسيطة المباشرة، المولود بها الإنسان، اللي بـ نفرز بيها الأطفال والصبيان، وكرة القدم مش كدا.

محمد صلاح بـ النسبة لي، بـ يقدم خلال الماتش تحركات في الملعب، تتدرس، مش أي لاعب في الدنيا يعرف يعملها، أولا، يفهمها ويستوعبها، كلوب بـ يكلفه بـ تحركات مركبة جدا، لما الكورة يبقى فين، هو يروح فين، لما زميله فلان يبقى فين، هو يتحرك إزاي، لما المدافع يتحرك بـ الصورة الفلانية، هو يتحرك بـ الصورة العلانية.



ثم بعد ما يفهمها (ودا صعب) يصبر ويجتهد في التدريب عليها، وبعض التدريبات بـ تبقى شديدة الملل والصعوبة، لكنها شديدة الأهمية، فـ لو كسل فيها، إمكانياته دي هـ تقل، ثم يقدر يترجمها في الملعب، تحت ضغوط شديدة، ومليارات البشر بـ تتابعك.



الكلام دا عن إمكانية واحدة، هي التحرك في الملعب، نشوف بقى السرعة، نشوف الفينيش، الفينيش اللي تطور عند صلاح بـ صورة مذهلة، عايز أقول لكإنه صلاح في الناشئين، كان عنده عيب بارز في الفينيش، دا في ناشئي المقاولين العرب، بس الشغل عليها، ثم إنه راح سويسرا في التوقيت المظبوط، ثم رحلته المختلفة من نادي لـ نادي، كل دا ظبط الفينيش عنده، وخلى أرقامه ما تقلش عن أرقام أفضل مهاجمي العالم.



إمكانيات يا صديقي، إمكانيات كبيرة وكتيرة، لا يمكن إدراكها إلا إذا كنت فاهم يعني إيه كرة قدم،

وفاهم دي تصل إلى درجة التخصص، وكل هذه الإمكانيات قابلة إنها تزيد، وقابلة إنها تقل، ولا يشترط إنك تكون مولود بيها، ولا يشترط إنه الإمكانيات اللي إنت مولود بيها تكون قابلة لـ النمو أو حتى لـ الثبات.

إحنا إيه اللي خلانا نقول كل دا، مش عارف..



إمكانيات يا صديقي، إمكانيات كبيرة وكتيرة، لا يمكن إدراكها إلا إذا كنت فاهم يعني إيه كرة قدم،وفاهم دي تصل إلى درجة التخصص، وكل هذه الإمكانيات قابلة إنها تزيد، وقابلة إنها تقل، ولا يشترط إنك تكون مولود بيها، ولا يشترط إنه الإمكانيات اللي إنت مولود بيها تكون قابلة لـ النمو أو حتى لـ الثبات.إحنا إيه اللي خلانا نقول كل دا، مش عارف..

"موهبة"، يعني إيه "موهبة"؟ يعني إيه "موهوب"؟ الواقع إني بـ أشوف الكلمة دي من أكتر الكلمات اللي مالهاش معنى، كلمة خداعة زيها زي "النصيب" مثلًا، زي "الحظ" و"المكتوب"، كلمات بـ يطلقها الناس، لـ اختزال وتفسير أمور معقدة، بس محتاجين لها كلمة واحدة تلخصها، وتمشي أمور الحياة.