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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطفال الفراعنة اخترعوا اللعب.. فما أشهرها؟

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:45 م
أطفال الفراعنة
أطفال الفراعنة
إسراء صلاح الدين
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سلطت مجلة "انشنت اورجنيس" الاسترالية، الضوء على ألعاب الأطفال في العصور القديمة، وعلى رأسها العصر الفرعوني الذي اشتهر بفنونه وحضارته المتميزة.

وقالت المجلة في تقريرها إنه ربما كان لديك لعبة قارب صغيرة للإبحار في بحار خيالك عندما كنت طفلًا.

وتابعت أن حال اطفال الفراعنة كان كذلك، فكانت أكثر الألعاب شيوعا تلك السفن والقوارب والتي كانت ترمز في عصر الفراعنة إلى العبور للحياة الاخرى.

وأضافت أن هذه الألعاب وجدت كثيرا في مقابر الفراعنة وتمت دراستها وفحصها من قبل كبار علماء الآثار حول العالم.

وأشارت إلى أن هذه القوارب الصغيرة كانت مصنوعة من العاج أو الخشب أو الطين، بالرغم من ذلك، نادرًا ما تكون قوارب "الألعاب" الحقيقية.

ولم تكن نماذج السفن المصرية التي تم العثور عليها في الحفريات القديمة ألعابًا فقط، ولكن كان بعضها يمثل بقايا جنائزية تركت في مقابر شخصيات بارزة كتمثيل سحري للقوارب المستخدمة لنقل الأرواح إلى الحياة الآخرة.

كما تم العثور على قوارب لعب الأطفال في مواقع العديد من الثقافات البحرية، على سبيل المثال، تم العثور على سفينة فايكنغ صغيرة خشبية منحوتة عمرها 1000 عام في مزرعة قديمة على ساحل وسط النرويج.

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