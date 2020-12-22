تسعير خام دبي لشهر مارس بخصم 0.25 دولار للبرميل

قالت دائرة شئون النفط بحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، إن دبي حددت سعر البيع الرسمي لخام الإمارة بخصم 0.25 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر مارس.يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني، تسليم مارس في نهاية يناير، لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس.