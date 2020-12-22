اللولب والحبوب أفضل وسائل منع الحمل

ونرصد أبرز وسائل الحمل والاكثر أمانا:

- اللولب

- حقن منع الحمل

- حبوب منع الحمل

- الواقي الذكري والأنثوي

- القذف الخارجي

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والمنظمات الحكومية فى التصدى للمشكلة السكانية.وتسعى "التضامن" للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، مع إمداد الجمعيات بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام وسائل الحمل.جهاز صغير من البلاستيك على شكل حرف T، منه أنواع مغلفة بالنحاس وبدون هرمونات، وأنواع تحتوي على نسبة كبيرة من الهرمونات، يتم إدخاله إلى الرحم من قبل الطبيب المختص ويوجد به سلسلة من البلاستيك، يتم سحبها عند الرغبة في إزالته.تساعد على الحد من حدوث حمل بشكل آمن، تساهم في إطلاق هرمون البروجيسترون في الدم وهو الذي يتم إطلاقه طبيعيًا في جسم المرأة أثناء فترة الحيض.تعتبر أكثر وسائل منع الحمل انتشارًا بين النساء لأنها متعددة وتوجد بأكثر من تركيز ليناسب كل إمراه على حدة.يعتبر الواقي وط الذكري من وسائل الحمل المنتشرة، سهل الاستخدام، سعره ليس باهظا ويباع في الصيدليات، عبارة عن واقي ذكري مصنوع من البلاستيك المطاط.يعد العزل أو القذف الحيوانات المنوية خارج الرحم من الوسائل الشبه آمنة التي لا تحمل أعراض جانبية لمنع الحمل، ونسبة نجاحها كبيرة.