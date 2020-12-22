أصبح قائمة أفلام رأس السنة 2021 تشغل الكثير من متابعي السينما المصرية خلال السنوات الماضية، وزاد معدل البحث عنها خلال الفترة الماضية ونرصد خلال هذا التقرير أبرز ملامح خريطة السينما.◄أفلام رأس السنة 2021قرر عدد من صناع السينما المشاركة في الموسم المنتظر وتضم قائمة أفلام رأس السنة 2021 حتى الآن 4 أفلام، يعرض يوم الأربعاء القادم فيلم الرعب الجديد ريما من بطولة عدد كبير من الفنانين ونفذت فيه عدد من المشاهد من خلال الجرافيك والمؤثرات البصرية، والعمل من بطولة مايا نصري ومحمد ثروت وفراس سعيد والطفلة ريم عبد القادر ويقدم قصة طفلة غريبة تدخل حياة أسرة غير قادرة على الإنجاب وتغير حياتهم بطريقة سريعة.ومع رأس السنة يعرض فيلمين من أهم الأعمال هذا الموسم الأول هو فيلم "حظر تجول" بطولة النجمة إلهام شاهين والتي حصدت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين وهو من بطولة الفنان أمينة خليل وأحمد مجدي وعدد كبير من النجوم ويقدم شخصية حبست لمدة 20 عاما بسبب اتهام يكشف أسبابه عقب خروجها من السجن بينما علاقتها تكون متوترة مع ابنتها والعمل من إخراج أمير رمسيس.◄أفلام كوميدية برأس السنة 2021وفي الجانب الكوميدي قرر المنتج أحمد السبكي المشاركة في موسم رأس السنة بفيلمه الجديد صابر وراضي من بطولة الفنان أحمد آدم بعد انتهاء كافة أعمال المونتاج والمكساج خلال الفترة الماضية ويشارك في بطولته رزان مغربي ومحسن محيي الدين ويتحدث عن علاقة سائق فقير برجل أعمال قعيد يعمل معه ويدخل في مشكلاته.ويعرض الفيلم الكوميدي الآخر وقفة رجالة من بطولة سيد رجب وشريف دسوقي وبيومي فؤاد وامينة خليل ومحمد سلام خلال الموسم نفسه ايضا بعد انتهاء أعمال المونتاج خلال الساعات الماضية والعمل من تأليف هيثم دبور ومن إخراج أحمد الجندي، وكان مقررا طرح فيلم "قمر 14" لكن المنتج أحمد السبكي اكتفى بفيلمه الآخر صابر وراضي هذا الموسم كما تراجع صناع فيلم "تحت الأربعين" هذا الموسم بعد عدم وجود عرض مناسب من شركة التوزيع للتواجد خلال هذا الموسم الهام.