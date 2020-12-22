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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: إنجاز 95% من مشروع التحول الرقمي بالشركات نهاية 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات «ERP» في 63 شركة قابضة وتابعة، والتي تعد رائدة في هذا المجال.

وتشمل تحولًا جذريًا وشاملًا في كل محاور التشغيل وهى المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.

وقال «توفيق» إنه سيتم الانتهاء من 95% من مشروع التحول الرقمي بالشركات نهاية العام المقبل 2021.

وأضاف وزير قطاع الأعمال لـ«السدتور»، أن هناك بعض الشركات المؤهلة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث يوجد 15 شركة جارٍ الانتهاء من التركيب والتشغيل فيها، ومن المفترض أنه سيتم الانتهاء من شركتين في فبراير المقبل، وهناك شركتان تم الانتهاء منهما بالفعل، فضلًا عن الانتهاء من عدد 15 شركة قريبًا، حيث تمثل تلك الشركات 90% من أصل 63 شركة.


وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق ذات الأعمال التي أجريت في المشروعات السابقة على 90% من أصل 63 شركة، إلى جانب أن هناك 65 شركة سيتم البدء في أعمال التشغيل والتركيب فيها، موضحًا على سبيل المثال أنه عند الانتهاء من أعمال مشروع التحول الرقمي في شركة المحلة الكبرى سيتم تطبيق ذات الأعمال في 9 شركات أخرى.

وأكد أنه في نهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من 95% من المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستضافة والتي ستكون في مركز فودافون، حيث يحتاج هذا المشروع إلى مركزين، من بينهم مركز رئيسي تم الانتهاء منه والآخر مركز احتياطي والذي سيتم التعاقد معه، وبذلك ستكون انتهت الشركات من تنفيذ المشروع.

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