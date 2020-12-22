رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباه في 4 حالات بالسلالة الجديدة من كورونا في عمان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
كورونا في عمان
كورونا في عمان
منار أحمد
طباعة
أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان الاشتباه في 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من بريطانيا، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود 4 حالات قادمة من بريطانيا، مشيرا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وأوضح وزير الصحة أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من "كوفيد 19" أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، مشيرا إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها نفس الاستجابة كما للفيروس الأم، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة.. و2.4 مليار جنيه خسارة في 10 دقائق

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-12-2020

قفزة جديدة.. الصحة: تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 وفاة

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة.. و2.4 مليار جنيه خسارة في 10 دقائق

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

«التكاليف الغارقة».. القردة تشبه البشر

لبنانية تفوز بجائزة «لوريال اليونسكو» للنساء في مجال العلوم

عودة سفينة البحث العلمى الصينية «تانسوه-2» بعد رحلة استكشافية

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«ألف ليلة وليلة».. البرنامج الذى قتل الشاعر طاهر أبوفاشا

صدر حديثًا.. الروح بين الخيال والفلسفة والعلم للنرويجى أولى مارتن هويستاد

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

«الحاج على» يدعو الأئمة للاطلاع والانفتاح على كل علوم الثقافة