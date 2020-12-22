رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجزار» يستعرض مقترحات تطوير شارع قصر النيل وميدانى طلعت حرب والأوبرا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض مخططات تطوير وإحياء القاهرة الخديوية، والمقترحات والبدائل، لتطوير المناطق ذات الأولوية، بحضور قيادات الوزارة، وممثلى المكاتب الاستشارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وبحسب بيان له، طالب الدكتور عاصم الجزار بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد، بالتعاون مع إدارة المرور، لتسهيل حركة تنقل السيارات والمشاة بالشوارع والميادين الرئيسية، ومراعاة ذلك بالمخططات المقترحة للتطوير، وسرعة إعداد اللوحات التنفيذية للمشروعات التى تم الانتهاء من تصميمها، للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تصميم صرف الأمطار عند التخطيط لتطوير شوارع وميادين القاهرة التاريخية، واستخدام أفضل الخامات والعناصر والمكونات فى أعمال التطوير، وإظهار القاهرة التاريخية بالشكل الذى يليق بها، والذى يعبر عن تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكاتب الاستشارية، مقترح تطوير شارع قصر النيل، والرؤية التخطيطية للتطوير، والمسارات المُقترحة للمشاة والدراجات، والمكونات المقترح استخدامها فى أعمال التطوير، وتشمل (أعمدة الإنارة- أماكن الجلوس- أحواض الزهور- سلات المهملات- غيرها)، ومقترح حل مشكلة المرور العابر، وحل مشكلة انتظار السيارات.

كما تم استعراض مقترح تطوير ميدان طلعت حرب، لتسهيل حركة مرور المشاة والسيارات، والاستغلال الأمثل لكل الفراغات والمساحات المتاحة بالميدان، واستعراض المكونات المختلفة والتى سيتم استخدامها فى أعمال التطوير، واقتراح استخدام إشارات مرورية للمشاة، واستخدام أنواع محددة من الأشجار، لتكون علامة مميزة لكل شارع من الشوارع المتفرعة من الميدان.

وقدم ممثلو المكاتب الاستشارية عرضًا عن مقترح تطوير ميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التراثية، واستعرضوا البدائل والمقترحات المختلفة لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير القاهرة التاريخية.​

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة.. و2.4 مليار جنيه خسارة في 10 دقائق

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

«التكاليف الغارقة».. القردة تشبه البشر

لبنانية تفوز بجائزة «لوريال اليونسكو» للنساء في مجال العلوم

عودة سفينة البحث العلمى الصينية «تانسوه-2» بعد رحلة استكشافية

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«ألف ليلة وليلة».. البرنامج الذى قتل الشاعر طاهر أبوفاشا

صدر حديثًا.. الروح بين الخيال والفلسفة والعلم للنرويجى أولى مارتن هويستاد

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

«الحاج على» يدعو الأئمة للاطلاع والانفتاح على كل علوم الثقافة