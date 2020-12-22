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مصر

بـ1.2 مليون جنيه.. افتتاح 60 وحدة «بيوجاز منزلي» بالمنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن بالمنيا بواقع 60 وحدة من روث الحيوانات.

حضر الافتتاح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وإيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسفير الكندي بالقاهرة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، ورئيس جامعة المنيا ولفيف من قادة العمل البيئي والمجتمعي والشباب وممثلي المجتمع المدني.

ويأتي المشروع في إطار مساهمة وزارة البيئة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا، ومذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا من روث الحيوانات بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، حيث تم الاستلام النهائي لها بعد انتهاء إنشائها وإجراء المتابعة الدورية لها للتأكد من استدامة المشروع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع نموذج للمشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الربط بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويحقق البعد الوطني والدولي للتنمية حيث توفر وحدات البيوجاز المنزلية مصدرًا للطاقة الجديدة المتجددة الآمنة للاستهلاك المنزلي، وتوفير فرص عمل جديدة خضراء من خلال تدريب المهندسين من شباب الخريجين وفنيين على تكنولوجيا الطاقة الحيوية وإنشاء شركات من رواد الأعمال للعمل على تنفيذ وإنشاء وحدات بيوجاز منزلية، بالإضافة إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى الفقيرة من خلال التخلص الآمن من مخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراعية، والعمل على تطوير نظم المعالجة والتخلص من المخلفات الحيوانية وإنتاج وقود نظيف.

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