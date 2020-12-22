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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الخميس.. «القضاء الإداري» ينظر طعون انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة،
محمد جعفر
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حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، جلسة بعد غد الخميس لنظر ثلاثة طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، التي جرت خلال الأسبوع الماضي.

وطالبت الطعون، المقامة من كلا من أحمد قناوي ومنتصر الزيات وحسين أحمد، فى مضمونها بوقف انتخابات الفرعيات وإعادة الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى، في ضوء ما شاب عملية التنظيم من تجاوزات قانونية.

وأشارت الطعون، إلى أن المشرفين على التصويت مارسوا العديد من التجاوزات كتأخير اعلان أماكن التصويت وكذلك بعد تلك الأماكن عن المحاكم وتضارب مصالحهم على قرار الدمج.

ووفق الطعون، فإن نقابة المحامين كانت تملك أن تعلن عن تأجيل موعد الجمعية العمومية للقاهرة على نحو يمكنها من الإعداد للجمعية العمومية، إعدادًا يتفق مع القواعد المتعارف عليها من حيث المدة ومن حيث أماكن التصويت.

وأكدت: كل ذلك أدى الى عدم اكتمال الجمعية العمومية للقاهرة، وكأن الأمر مدبر للتعامل من قبل نقابة المحامين على نحو محدد في الإسكندرية دفعًا لإكتمالها وهو ما حدث والتعامل مع الجمعية العمومية للقاهرة بطريقة تدفع لعدم إكتمالها وهو ما حدث.

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