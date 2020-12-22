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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
قتل سيدة ثرية
قتل سيدة ثرية
محمد عيسى
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تستكمل "الدستور" نشر نص تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع، في اتهام حارس عقار وشقيقته وثالث، بقتل سيدة عربية مزدوجة الجنسية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

وننشر في هذا التقرير تحريات المباحث الجنائية في القضية المقيدة برقم 394 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، والتي عن تلقيها بلاغ شقيقه المجني عليها، يفيد بأنها توجهت لمنزل شقيقتها المجني عليها وطرقت على الباب محل سكنها فلم تستجب لها وعقب استعانتها بالجيران تمكنوا من فتح الباب، وبدخولها تبين لها مقتل شقيقتها بغرفة الاستقبال.

- فحص مسرح الجريمة

بفحص محيط مسرح الجريمة عثر على " بنطلون وقميص " داخل غرفة مبيت حارس العقار وملطخين بالدماء، وبأجراء التحريات السرية حول الواقعة تم التوصل إلى أن ثلاثة متهمين وراء الجريمة ورجح ذلك لرغبة حارس العقار وزوجته في الانتقام من القتيلة، إثر سوء معاملتها لهما ومرورهم جميعا بضائقة مالية الأمر الذي انتهى بهما إلى أن اختمرت لديهم عقيدة إزهاق روح المجني عليها لعلمهم بأنها ميسورة الحال.
- كيف خطط المتهمون للجريمة

خطط حارس العقار وزوجته لارتكاب الجريمة بمعاونة طرف ثالث، والتقى حارس العقار بصديقه وأفصح له عن ما ينتوي ارتكابه قبل المجني عليها فقبل المتهم الثالث معاونتهم، أعقب ذلك أن أعدوا لتنفيذ مخططهم واشتروا أداتهم لاصق شفاف عريض وصعدوا سلم العقار سكن المجني عليها إلى بلغوا شقتها لتنفيذ الجريمة داخل شقة المجني عليها.

طرق المتهمين على باب الشقة وبمجرد فتح المجني عليها للباب كتم حارس العقار أنفاسها ووجهوا لها عدة ضربات بمطفأة سجائر زجاجية استقرت برأسها وجبهتها، واستمروا في كتم أنفاسها إلى أن تهاوت قواها وطرحت أرضا وكبلوا معصميها خلف ظهرها واستمروا في تعديهم عليها لإزهاق روحها وما ان أيقنوا بمفارقتها للحياة، حتى استولوا على البعض من مشغولاتها الذهبية التي تتحلى بها وهواتفها الجوالة وجهاز بث شبكات الانترنت ( راوتر)،وغادروا الشقة محل ارتكابهم الجريمة مغلقين الباب.

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