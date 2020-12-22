الصحة: المستشفيات مستعدة لاستقبال ذروة إصابات كورونا خلال يناير وفبراير

- رفع كفاءة مستشفيات الصدر والعزل والحميات

- التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

- تطوير البنية التحتية لـ44 مستشفى حميات وصدر

- معدلات الإشغال بمستشفيات وزارة الصحة مطمئنة

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان استعداد المستشفيات لاستقبال أى زيادة متوقعة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال شهرى يناير وفبراير، لافتة إلى أنه تم رفع كفاءة مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الماضية استعدادًا لذروة الإصابات خلال الشهرين المقبلين.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بتطوير البنية التحتية لـ44 مستشفى حميات وصدر، وتوريد 100 خزان أكسجين، كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة بالمستشفيات بمعدل 7500 سرير، و1500 سرير رعاية مركزة، و325 جهاز تنفس صناعي.وأشارت إلى أنه تم رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل والحميات والصدر، بالإضافة إلى المستشفيات العلاجية.وقالت المصادر إن معدلات الإشغال بمستشفيات وزارة الصحة مطمئنة حتى الآن، مشددة على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى الإصابة بالفيروس.