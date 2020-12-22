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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ورشة لتطبيق متطلبات الأيزو 17025 بمعامل محطات الشرب والصرف بالمنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
محطات الشرب
محطات الشرب
محمد إبراهيم
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ورشة تدريبية بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية (IWSSTA) وبالتنسيق مع قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بحضور 22 كيميائيا، لتأهيل 6 معامل للحصول على شهادة الايزو 17025.

وفي بيان للقابضة، قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن هذا الاعتماد يطبق لأول مرة بالمعامل الفرعية بمراكز مطاي وسمالوط وابو قرقاص والمنيا والمعمل المركزي للمياه والمعمل المركزي لتحاليل مياه الصرف الصحي والصناعي.

وتابع أن الحصول على الشهادة يتم على أربعة مراحل، وتشمل هذه المراحل: المرحلة الأولي متطلبات الجودة بالمعامل، والمرحلة الثانية متطلبات نظام الإدارة بالمعامل، والمرحلة الثالثة وهي المرحلة الفنية وتشمل مراجعة طرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج، والمرحلة الرابعة تشمل المراجعة الداخلية والاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

وأشار إلى أن الحصول على شهادة الاعتماد الايزو، يضمن سلامة التحاليل ومطابقتها للمعايير الدولية؛ حيث تكون نتيجة الاختبار فى المعامل الحاصلة على ذات الشهادة واحدة فى أى مكان العالم.

وأكد الشهاوي أن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من اجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، فى ظل تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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