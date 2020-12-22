الإمارات: إنجاز صفقة تمويل «محطة الظفرة للطاقة الشمسية»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الإمارات، "طاقة"، إلى جانب شركائها، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "إي دي إف رينيوبلز"، وشركة "جينكو باور"، اليوم الثلاثاء، إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة.وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم أن المشروع يقع على بعد 35 كيلومترًا تقريبًا من مدينة أبوظبي، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 2 جيجاواط من الكهرباء التي ستوردها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.وأشارت الوكالة إلى أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عند دخولها حيز التشغيل ستكون أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، حيث ستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.ووفق الوكالة، سيحصل المشروع على تمويل من سبعة مصارف دولية. ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة في شهر يوليو الماضي.وفي وقت سابق العام الجاري، أفضت مناقصة المشروع إلى الحصول على إحدى أكثر التعرفات تنافسية للطاقة الشمسية حيث بلغت 4.97 فلس إماراتي لكل كيلوواط ‏‏ ساعة 1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط‏‏ ساعة، ومن ثم تحسنت هذه التعرفة عقب إنجاز صفقة التمويل لتصبح 4.85 فلس إماراتي لكل كيلوواط ساعة 1.32 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسين في تكاليف التحوط والتمويل إضافة إلى جهود تحسينية أخرى.وستمتلك "طاقة" 40% من مشروع الظفرة بينما سيمتلك الشركاء الآخرون "مصدر" و"إي دي إف رينيوبلز" و"جينكو باور" 20% لكل منها.وتستخدم المحطة أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكريستالية ثنائية الوجه التي ستمكنها من إنتاج طاقة كهربائية بكفاءة أكبر عبر التقاط الأشعة الشمسية بواسطة وجهي الألواح الشمسية الأمامي والخلفي.وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة": «يمثل إنجاز صفقة التمويل لمشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بداية مرحلة مهمة لهذا المشروع ولمجموعة "طاقة" ولدولة الإمارات ككل».وأكد مواصلة الجهد نحو تحقيق طموحاتهم العالية في مجال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد الجدوى التجارية والتشغيلية لمشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المرافق.