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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. تخريج الدفعة الأولى من منحة ماجستير ريادة الأعمال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تبدأ بعد قليل فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى لمنحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار المنعقد بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من رؤساء البنوك.

ويقدم مشروع رواد 2030، بالتعاون الأكاديمي مع جامعتي القاهرة وكامبردج، منحة دراسية كاملة كل عام إلى 40 طالبًا مصريًا شابًا للحصول على درجة الماجستير في برنامج ريادة الأعمال وإدارة الابتكار الذي ينفذه أساتذة من جامعة كامبريدج ويشرف عليهم أساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجاء اختيار الجامعتين لما تتميز به من مكانة مرموقة دوليًا.

كانت وزارة التخطيط ممثلة في مشروع رواد 2030 قد أطلقت برنامج ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث وصل عدد المتقدمين المستوفيين للشروط إلى 1600 متُقدِم على الموقع الرسمي للمشروع، وتم الإعلان عن النتائج النهائية وأسماء ال 40 طالب المقبولين توجهوا برفقة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة لحضور الوحدة الأولى من برنامج الماجستير.

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