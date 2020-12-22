روسيا تستدعي سفراء دول أوروبية على خلفية قضية نافالني

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء عدد من الدول الأوروبية على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقًا لما أوردته وكالة «فرانس برس» الفرنسية.وأعلنت السلطات الألمانية، الجمعة الماضي، عن أنها حققت مع المعارض الروسي أليكسي نافالني منذ أيام قليلة كشاهد في قضية تسممه، الذي وقع منذ 4 أشهر.وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه قبل نحو عام ناقشت أجهزة مخابرات غربية إمكانية تقديم أحد قادة المعارضة في روسيا باعتباره "ضحية مقدسة" لإحياء حركة الاحتجاج المتلاشية في روسيا.ومَرِض نافالني عندما كان في طائرة متجهة إلى موسكو من سيبيريا في 20 أغسطس وأدخل المستشفى في سيبيريا قبل نقله إلى ألمانيا، حيث بينت التحاليل أنه سُمم بمادة نوفيتشوك وهي مادة سامة للأعصاب صممها متخصصون سوفيات لأغراض عسكرية.