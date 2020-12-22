غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، حملات مستمرة لغلق تلك مراكز الدروس الخصوصية، في إطار حرص المحافظة على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بحملة أسفرت عن غلق وتشميع ٤ مراكز دروس خصوصية بشارع محب، شارع وادي النيل خلف نادي البلدية، شارع عادل الرفاعي أمام معهد الفتيات الأزهري المتفرع من شارع الجيش، منطقة شكري القوتلي.وفي ذات السياق تم إغلاق ٥ مراكز للدروس الخصوصية بمركز المحلة الكبرى، و٤ مراكز بمركز ومدينة سمنود،و٢ مركز بمدينة بسيون، ومركز بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا و٣ مراكز بمدينة كفر الزيات.وأهاب محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجميع.