الطائرات اليونانية تعترض مقاتلتين تركيتين من طراز «اف 16»

قالت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA) إن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 دخلتا أمس الاثنين منطقة معلومات الطيران (FIR) في أثينا دون تقديم خطة طيران وحلقتا فوق جزيرتي يونانيتين في شرق بحر إيجه.ووفقا لصحيف كاثمريني اليونانية، فقد دخلت الطائرات المجال الجوي اليوناني بعد الساعة 7 مساءً بقليل، وحلقت فوق الجزر اليونانية على ارتفاع 24000 قدم كما تم التعرف على الطائرات العسكرية التركية واعتراضها من قبل الطائرات المقاتلة اليونانية وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية.يأتي هذا في الوقت الذي ازدادت فيه التوترات بين كلا من تركيا واليونان بسبب استفزازات الأولى المستمرة في شرق المتوسط.