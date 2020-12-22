الهند تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و75 ألفًا و116 حالة، وذلك عقب تسجيل 19 ألفًا و556 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 146 ألفًا و111 حالة، وذلك عقب تسجيل 301 حالة وفاة جديدة.