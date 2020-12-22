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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع بورصة الكويت بالمستهل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران - طارق عتمان
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود هامشي للسوق الرئيسية، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرًا 19.310 نقطة ليصل إلى مستوى 5568.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% خاسرًا 29.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6092.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4536.84 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4612.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 80.7 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4842 صفقة، وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%.

وجاء سهم شركة العقارات المتحدة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.25%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 8.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.25% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 6%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.99%.

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