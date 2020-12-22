إقلاع أول رحلة جوية بين المغرب وإسرائيل (صور)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية على صفحتها عبر موقع التدوين القصير "تويتر" بعض الصور التي التقطت قبل الإقلاع بالطائرة الإسرائيلية "طائرة السلام" إلى المغرب في أولى رحلاتها المباشرة إلى الرباط.ويوقع المغرب وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون عدة، حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإخباري المغربي.وشرعت الحكومة المغربية، بتعليمات الملك محمد السادس، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن إجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.وأعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، من المقرر أن يصل إلى الرباط على متن أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.وهذه هي الزيارة الثانية في أقل من سنتين يجريها كوشنر إلى المغرب، يترجم فيها الوفد الأميركي الجهود التي قادتها إدارة ترامب لسنوات حسب كوشنر.