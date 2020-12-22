وفاة مدرب غزل المحلة السابق بكورونا

توفي الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجرى تغسيله طبقًا للإجراءات الاحترازية.كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال، وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منه عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عزلة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.