مسؤول سابق في إدارة ترامب: المغرب مهم لإسرائيل

علق فريدريك فليتز، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن تسيير أول رحلة طيران بين الرباط وتل أبيب والتي أقلعت منذ قليل على متنها كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر.وقال فليتز، "كان للمغرب مكتب اتصال أغلق قبل سنوات، لقد كان للمغرب علاقات أفضل من غيرها من الدول العربية مع إسرائيل ومن شأن هذا الاتفاق أن يعزز العلاقات التجارية والأمنية، صحيح أن المغرب بعيد جغرافيا عن إسرائيل، وقد لا تبدو خطوة مهمة، لكن المغرب حليف مهم بالنسبة للولايات المتحدة".وأكد أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية تدرس استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في المغرب على مدى 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الاستثمارات غير مرتبطة بعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب.وترى إدارة ترامب في مباشرة العلاقات بين المغرب وإسرائيل إنجازا مهما حققته لحليفين مهمين لواشنطن في المنطقة، وتنتظر من إدارة بايدن أن تبني عليه إنجازات أخرى لتحقيق مزيد من السلام.