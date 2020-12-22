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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

8 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في أوكرانيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 آلاف و513 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين به على مستوى البلاد إلى 979 ألفًا و506 حالات.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الرسمية على موقعها الالكتروني، إن هناك 415 طفلًا و368 عاملا في القطاع الطبي من بين المصابين الجدد، مشيرا إلى تسجيل 232 حالة وفاة و14 ألفًا و20 حالة شفاء من الوباء.

وأوضح ستيبانوف أن ألفا و318 مريضا بكورونا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأن العاصمة كييف كان لها النصيب الأكبر في عدد الحالات الجديدة التي سجلتها البلاد بنحو 1159 حالة إصابة.

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