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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تحظر تجمع أكثر من 4 أشخاص خلال فترة الأعياد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، فرض حظر على التجمعات الخاصة لأكثر من 4 أشخاص في أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس الوزراء تشونج سي كيون القول إنه سوف يبدأ تطبيق هذه القاعدة بعد غد الخميس، على أن يستمر العمل بها حتى الثالث من يناير المقبل.

وسوف يتم إغلاق منتجعات التزحلق ومنشآت الأنشطة الرياضية الشتوية خلال ذلك الوقت.

ويشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تمديدا للحظر المقرر فرضه في العاصمة سول والمناطق المجاورة ابتداء من الغد الأربعاء.

وتأمل كوريا الجنوبية في احتواء موجة التفشي الثالثة للفيروس، عقب أن سجلت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي ارتفاعا في حالات الاصابة، التي تجاوزت 1000 حالة لمدة خمسة أيام متعاقبة.

وسجلت كوريا الجنوبية أمس الاثنين واليوم تراجعا في حالات الإصابات، حيث تم تسجيل 926 و869 حالة على التوالي، ولكن السلطات أرجعت الانخفاض إلى تراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية 51 ألفا و460 حالة، والوفيات 722 حالة.

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