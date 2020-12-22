اليونان تسعى لإجهاض مخطط أردوغان والسراج

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس، إن لبلاده تعمل على منع تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت اليونانية، بحسب ما نقل عنه موقع «Greek city time».وأضاف داندياس، في تصريحاته: «همنا الأول كان ضمان أن الساحل الليبي المقابل لجزيرة كريت سيخضع لسيطرة القوات الصديقة».وحول الاأمة الليبية قال داندياس، «هناك هدفين رئيسيين لليونان في ليبيا، منع إنشاء قاعدة تركية وإلغاء قرار حكومة فايز السراج، المتعلق بالمذكرة التركية-الليبية».