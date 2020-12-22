رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري: تعميم منظومة التحول الرقمي في جميع جهات الوزارة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري
وائل القمحاوى
طباعة
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديرى وأمناء مخازن الصرف لتكريم سيادتهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

جاء ذلك فى إطار متابعة مجهودات الوزارة فى مجال الحوكمة والميكنة والرقمنة، والاستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لعدد (408) مخزن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (450) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة تطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.

والجدير بالذكر أنه وفي ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة"، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

عودة سفينة البحث العلمى الصينية «تانسوه-2» بعد رحلة استكشافية

الأطفال ذوي الدخل المنخفض يسجلون درجات ذكاء أعلى في وقت لاحق

سكان الأرض على موعد مع «الاقتران العظيم»

نفوق أكبر دبة باندا عملاقة أسيرة فى العالم

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«ألف ليلة وليلة».. البرنامج الذى قتل الشاعر طاهر أبوفاشا

صدر حديثًا.. الروح بين الخيال والفلسفة والعلم للنرويجى أولى مارتن هويستاد

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

«الحاج على» يدعو الأئمة للاطلاع والانفتاح على كل علوم الثقافة