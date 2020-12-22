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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 أشخاص بينهم 3 طبيبات في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
انفجار بالعاصمة الأفغانية
انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول
وكالات
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أعلن مسؤولو أمن في أفغانستان، اليوم الثلاثاء إن 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 طبيبات، قتلوا وأصيب شخصان آخران جراء انفجار في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن قنبلة مغناطيسية مثبتة في سيارات لأطباء عاملين لدى الحكومة انفجرت في المنطقة السابعة لشرطة المدينة.

وأضاف فارامارز أن ثلاث طبيبات ورجل واحد وشخص من المارة قتلوا في الانفجار.

وعلى الرغم من بدء محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان، تصاعد العنف في مناطق مختلفة من البلاد.

وشهد سكان كابول في الآونة الأخيرة تفجيرات واغتيالات وهجمات صاروخية بشكل منتظم صباحا.

وتجري الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر بهدف إنهاء عقود من الحرب، دون أي انفراجة.

ومنذ بداية المحادثات، أعلن الطرفان عن إحراز تقدم أولي.

واتفق الجانبان على إجراءات محادثات السلام والبدء في مناقشة جدول الأعمال في الخامس من يناير بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

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