تكدس مروري في القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 22-12-2020





نشرة المرور والطرق اليوم في مصر وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.



وتكدست حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وأمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.



وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.



وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم كثافات مرورية، وظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل.



كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.



وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وفي الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وللمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر و بمحور النصر وصولا إلى المنصة.



وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري، ونفق الأزهر وللقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وأعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.



وتباطأت حركة المرور في شارع الهرم بمنطقة مشعل وفي شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة.



كما تباطأت حركة المرور في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الطلاب والموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير.



وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.





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نرصد النشرة المرورية اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر حيث تشهد شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء، حالة من التكدس المروري، تزامنًا مع خروج الموظفين لعملهم والطلاب لمدارسهم.فشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من الشلل المرورى، وعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.