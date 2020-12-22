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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تدرس قانون مكافحة هدر الطعام لضمان الأمن الغذائي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
مكافحة هدر الطعام
مكافحة هدر الطعام
وكالات
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بدأ المشرعون الصينيون اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون لمنع هدر الطعام لضمان الأمن الغذائي.

وقدم المشروع المكون من 32 مادة الى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لقراءته الاولى.

ووفقًا لتفسير مقدم إلى الجلسة، فإن القانون له أهمية كبيرة في تعزيز نمط حياة وطريقة استهلاك صحية وعقلانية وخضراء، ومن الضروري أيضا تسريع بناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويضيف التفسير أن المشرعين قاموا بترقية السياسات والإجراءات الفعالة التي اعتمدتها البلاد على مدى السنوات الماضية في مشروع القانون في محاولة لإنشاء آلية طويلة الأجل لمنع هدر الطعام.

ويحدد المشروع مسؤوليات مكافحة هدر الطعام للحكومة ومقدمي خدمات التموين والأفراد.

كما يتطلب إنشاء آلية لمكافحة الهدر الغذائي، تشارك فيها أجزاء مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصناعية وقطاع التعليم ووسائل الإعلام الإخبارية.

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