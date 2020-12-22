739 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 87 حالة عن اليوم السابق، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 147 ألفًا و975 حالة.وقالت وزارة الصحة الكازخستانية، في بيان نقلته وكالة أنباء «كازين فورم» على موقعها الالكتروني، إن العاصمة نور سلطان سجلت مجددا أكبر عدد من المصابين الجدد بنحو تجاوز المائة حالة، تلتها مدينة ألماته، التي سجلت 80 حالة.وأضافت الوزارة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 821 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين منه على مستوى الجمهورية إلى 132 ألفا و427 حالة شفاء.