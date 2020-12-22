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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

739 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 87 حالة عن اليوم السابق، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 147 ألفًا و975 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكازخستانية، في بيان نقلته وكالة أنباء «كازين فورم» على موقعها الالكتروني، إن العاصمة نور سلطان سجلت مجددا أكبر عدد من المصابين الجدد بنحو تجاوز المائة حالة، تلتها مدينة ألماته، التي سجلت 80 حالة.

وأضافت الوزارة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 821 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين منه على مستوى الجمهورية إلى 132 ألفا و427 حالة شفاء.

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