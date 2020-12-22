سيناتور: الهجوم الالكتروني استهدف أنظمة رئيسية في الخزانة الأميركية

استهدف الهجوم الإلكتروني الواسع المنسوب إلى روسيا في الولايات المتحدة، أنظمةً معلوماتية يستخدمها كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، ويرجح أن يكون المقرصنون قد تمكنوا من وضع اليد على مفاتيح تشفير أساسية، على ما أعلن سيناتور أميركي اليوم الثلاثاء.وقال السيناتور رون وايدن، الذي سبق أن شغل مقعدًا في لجنة الاستخبارات ومقعدًا في لجنة المالية في مجلس الشيوخ، في ختام اجتماع مغلق، إن حجم الهجوم الذي استهدف الوزارة "يبدو كبيرًا".وتعرضت عشرات حسابات البريد للخرق، وفق ما أكد السيناتور في بيان.وأضاف أنه "فضلًا عن ذلك، دخل المقرصنون إلى أنظمة قسم المكاتب الإدارية للوزارة، التي تضم أعلى مسؤولين فيها".وأشار إلى أن "الوزارة لا تزال تجهل ماهية كافة الخطوات التي ارتكبها المقرصنون، أو طبيعة المعلومات التي تمكنوا من سرقتها".وأقرت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي بالتعرض لهجوم إلكتروني ضخم، استهدف وكالات حكومية أميركية، ونسبة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير العدل بيل بار ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا، لكن موسكو نفت نفيًا قاطعًا.وبدأ هذا الهجوم في مارس، حيث استغلّ المقرصنون عملية تحديث لنظام "سولار ويندز" للمراقبة الذي طورته شركة في تكساس، وتستخدمه عشرات آلاف الشركات والإدارات حول العالم.ومن بين الوزارات المستهدفة، الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي، فضلًا عن المراكز الوطنية للصحة، على ما قال مسؤولون، مشيرين إلى خشيتهم من أن الهجوم طال وزارات أخرى أيضًا.وذكر وايدن أن الوكالة الداخلية للضرائب لم تلحظ وجود علامات على استهدافها ولا على سرقة بيانات دافعي الضرائب.وانتقد السيناتور بشدّة الحكومة لنقص استعدادها لمواجهة مثل هذه الهجمات.وقال إن الحكومة "تعرضت لهجوم يبدو أنه تم بمشاركة مقرصنين مهرة، سرقوا شيفرات رئيسية من خوادم" تابعة للحكومة.وندد بأن ذلك حصل على الرغم من تحذيرات خبراء في الأمن الالكتروني، يؤكدون أن الشيفرات تلك تشكّل "بالنسبة للمقرصنين هدفًا لا يمكن مقاومته".