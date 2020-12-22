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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع الكويت يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الأمة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
وزير الدفاع حمد جابر
وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح
وكالات
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أدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الثلاثاء، وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان بقية أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) أدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء الماضي لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة سالفة الذكر.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير الكويت أصدر في 14 ديسمبر الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم ذاته بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة وسبقها إقامة انتخابات أعضاء مجلس الأمة (النواب) للفصل التشريعي السادس عشر في الخامس من ديسمبر الجاري.

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