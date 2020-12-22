أميركا تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكورونا

تجاوزت الولايات المتحدة الاميركية ليل الاثنين، عتبة الـ18 مليون اصابة بكوفيد -19، وذلك منذ بدء تفشّي الجائحة، توفي منهم أكثر من 319 ألفًا، بحسب بيانات نشرها مركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص بتتبع اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب واشنطن بوست.وسجّلت البلاد 18 مليونا و6061 إصابة بكوفيد-19، من بينها 319190وفاة.ويأتي تخطّي الولايات المتّحدة لهذه العتبة، بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول الحالي. وفي سبيل تعزيز ثقة الأميركيين باللقاح تلقّى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عامًا) الاثنين أمام كاميرات التلفزة الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة "أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوفرًا، ولا داعي للقلق.