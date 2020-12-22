1704 إصابات جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 460 ألفا و672 حالة، وذلك عقب تسجيل 1704 حالات إصابة جديدة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9474 حالة، وذلك عقب تسجيل 82 حالة وفاة جديدة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 410 آلاف و937 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.