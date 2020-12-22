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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تركيا تعلن إمكانية استئناف العلاقات مع إسرائيل مارس المقبل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:48 م
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
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قال مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، مسعود كاسين، إنه يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل بحلول مارس المقبل، وفقا لما نقلته إذاعة «صوت أميركا».

وأضاف كاسين: «إذا خطت إسرائيل خطوة واحدة، فربما يمكن أن تتخذ تركيا خطوتين وإذا رأينا ضوءًا أخضر ستفتح تركيا السفارة مرة أخرى ونعيد سفيرنا، وربما في مارس يمكننا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مرة أخرى لم لا».

وتابع: «إن إحلال السلام والأمن مهم جدًا لإسرائيل وتركيا، وبعد حادثة مرمرة لا نريد حادثًا آخر مع إسرائيل»، لافتًا إلى أن إسرائيل لديها الكثير لتكسبه من التطبيع، واشترت تركيا الكثير من الأسلحة من إسرائيل يمكننا ترتيب ذلك مرة أخرى يمكن للصناعات الدفاعية التركية والإسرائيلية المضي قدمًا معًا».

فيما قالت سيلين ناسي، المحللة في الشؤون التركية الإسرائيلية أن تركيا تحاول استمالة اسرائيل من أجل مساعدتها على كسب أذن واشنطن مرة أخرى.


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