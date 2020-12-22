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جراحات إنقاص الوزن تقلل من مخاطر القلب للمراهقين المصابين بالسكري

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
جراحات إنقاص الوزن
جراحات إنقاص الوزن
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توصلت دراسة جديدة إلى أن جراحة إنقاص الوزن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة المصابين بمرض السكر النمط الثاني.

وقال باحثون إن المراهقين الذين خضعوا للجراحة يمكن أن يلاحظوا أن خطر تعرضهم لأزمة قلبية وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية والموت التاجي على المدى الطويل قد انخفض بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا، مقارنة بالمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يخضع مرض السكري لديهم لإدارة طبية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور "بيتر بيورنستاد"، الأستاذ المساعد في طب الغدد الصماء لدى الأطفال في جامعة "كولورادو" الأمريكية: " لا يبدو أن التخفيف من المخاطر ينشط بشكل كامل أو يُعزى إلى فقدان الوزن، ولكن إلى حد كبير إلى مرض السكر، وقال إنه بعد الجراحة، يحتاج المرضى إلى إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي ونمط الحياة.

بالنسبة للدراسة، قارن الفريق البحثي احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى خمس سنوات في مجموعتين من المراهقين المصابين بمرض السكر النمط الثاني مجموعة واحدة من 30 خضعت لجراحة إنقاص الوزن والمراهقين الـ 63 الآخرين لم يفعلوا ذلك، في حين أن المراهقين الذين خضعوا لعملية جراحية شهدوا انخفاضًا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، فإن أولئك الذين لم يخضعوا لعملية جراحية شهدوا ارتفاعًا في مخاطرهم، استخدم الباحثون معادلة لحساب المخاطر على مدى 30 عامًا.

قال بيورنستاد إن السمنة ومرض السكر من النمط الثاني هي حالات معقدة عند المراهقين، ويمكن أن تلعب العوامل الوراثية والتاريخ العائلي أدوارًا مهمة.

وقال إن جراحة إنقاص الوزن ليست إجراءً تجميليًا، ولكنها عملية مصممة لتحسين الصحة ومساعدة الناس على عيش حياة طويلة ومنتجة.

يعد علاج السمنة أكثر تعقيدًا بكثير من تناول كميات أقل وممارسة الرياضة، وفقًا للدكتور ميتشل روزلين، رئيس جراحة السمنة في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، الذي راجع النتائج.

أوضح الباحثون أنه قد حان الوقت للأطباء وشركات التأمين وعامة الناس لإعادة التفكير في علاج السمنة ومرض السكر.

قال روزلين إن المراهقين الذين عولجوا بجراحة إنقاص الوزن لا يقللون من خطر الإصابة بأمراض القلب على مدى حياتهم فحسب، بل أظهرت الدراسات السابقة أيضًا أنهم يتحسنون في المدرسة، ويحسنون الصحة العاطفية ويزيدون الدخل عند دخولهم سوق العمل.

وقال إن العديد من المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة يواجهون التحيز والتنمر ثم يُحرمون من أفضل علاج لحالتهم.

وقال روسلين: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، والحواجز التي تضعها شركات التأمين يجب إزالتها".

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