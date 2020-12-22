عودة سفينة البحث العلمى الصينية «تانسوه-2» بعد رحلة استكشافية

أفادت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) ان سفينة البحث العلمي الصينية "تانسوه-2" عادت من جديد إلى الميناء في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان جنوبي الصين اليوم الثلاثاء، بعد استكمال رحلتها في المحيط.ورست السفينة التي تحمل الغواصة المأهولة بعمق 4500 متر شنهاي يونجشي (محارب أعماق البحار) مساء الإثنين، وفقا لمعهد علوم وهندسة أعماق البحار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.باعتبارها السفينة الأم الثانية للغواصة الصينية الجديدة في أعماق البحار فندوتشه (المناضل)، أجرت تانسوه-2 عدة غطسات عميقة مشتركة مع تانسوه-1، وهي سفينة رئيسية أخرى، في أعماق تشالنجر في خندق ماريانا، أعمق خندق طبيعي في العالم في غربي المحيط الهادئ.وسجلت فندوتشه على متن تانسوه-1 رقما قياسيا وطنيا من خلال الغوص حتى عمق 10909 أمتار في خندق ماريانا في 10 نوفمبر.وحققت مركبة الهبوط بالفيديو في أعماق البحار "تسانجهاي"، التي تحملها تانسوه-2، أول بث فيديو مباشر في الوقت الحقيقي بدقة 4K في العالم على عمق 10000 متر في مياه البحر.كما واصلت تانسوه-2 مهمتها البحثية العلمية في خندق ماريانا بعد الانتهاء من العملية المشتركة مع تانسوه-1.وأكملت الغواصة شنجهاي يونجشي 32 عملية غوص عميق خلال الرحلة الاستكشافية التي استمرت 57 يوما، حيث سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا للغطس العميق عبر 12 غطسة متتالية في غضون ثمانية أيام، والبقاء في الماء لمدة 8 ساعات و27 دقيقة في المتوسط.وحصلت شنجهاي يونجشي على عدد كبير من مقاطع الفيديو، وكائنات كبيرة، وكائنات دقيقة موجودة في الموقع، ورواسب وعينات الصخور، وجمعت بيانات قيمة يمكنها المساعدة في البحث الجيني في المنطقة وفهم هيكلها الجيولوجي، وفقا للمعهد.